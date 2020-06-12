2020-06-12T18:56:34+03:00
Происшествия

Ураган опрокинул 11 машин на Ставрополье

Спасатели устраняют последствия непогоды
Евгения СОКОРЕВА
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На Ставрополье разгулялась стихия. МЧС края уже сообщает о поврежденных крышах и оборванных проводах. В Минеральных Водах без света остались почти 4 тысячи человек, включая свыше 1,5 тысячи детей. В темноте сидят и 900 человек в селе Гражданское.

- Всего в зоне отключения 7 040 человек из них 2240 детей, - уточняют спасатели.

А в Андроповском районе ветер повредил кровлю 2-этажного 4-х квартирного дома, где живут 10 человек, четверо из них дети. Из-за непогоды произошла также авария на федеральной трассе "Кавказ" в 40 км от Минвод. По последней информации к этому часу ураган опрокинул 11 автомобилей - 9 грузовых "Газелей" и 2 фур.

Спасатели устраняют последствия непогоды.

Ранее Ставропольский Гидрометцентр сообщил о приближающееся грозе, дождю и шквалистом ветре, порывами до 20-23 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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