Ураган опрокинул 11 машин на Ставрополье
На Ставрополье разгулялась стихия. МЧС края уже сообщает о поврежденных крышах и оборванных проводах. В Минеральных Водах без света остались почти 4 тысячи человек, включая свыше 1,5 тысячи детей. В темноте сидят и 900 человек в селе Гражданское.
- Всего в зоне отключения 7 040 человек из них 2240 детей, - уточняют спасатели.
А в Андроповском районе ветер повредил кровлю 2-этажного 4-х квартирного дома, где живут 10 человек, четверо из них дети. Из-за непогоды произошла также авария на федеральной трассе "Кавказ" в 40 км от Минвод. По последней информации к этому часу ураган опрокинул 11 автомобилей - 9 грузовых "Газелей" и 2 фур.
Спасатели устраняют последствия непогоды.
Ранее Ставропольский Гидрометцентр сообщил о приближающееся грозе, дождю и шквалистом ветре, порывами до 20-23 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU