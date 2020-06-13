2020-06-13T11:46:38+03:00
Общество

На Ставрополье выявили 3594 случая заражения коронавирусом

Выздоровели 1860 человек
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: архив "КП"
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Жители Ставрополья заразились COVID-19. За сутки врачи выявили 85 новых случаев. За все время их - 3594. Губернатор Владимир Владимиров опубликовал региональную сводку по коронавирусу.

От инфекции умерли 68 человек. Благополучно окончили лечение 1860 пациентов.

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- Тенденция к её стабилизации сохраняется. Динамика распространения инфекции вышла на плато. Большая часть созданного коечного фонда для пациентов с коронавирусом по-прежнему свободна, - говорит Владимиров.

На данные момент "активными" пациентами продолжают быть 1666 местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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