На Ставрополье выявили 3594 случая заражения коронавирусом

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ставрополья заразились COVID-19. За сутки врачи выявили 85 новых случаев. За все время их - 3594. Губернатор Владимир Владимиров опубликовал региональную сводку по коронавирусу.

От инфекции умерли 68 человек. Благополучно окончили лечение 1860 пациентов.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19 00:00 00:00

- Тенденция к её стабилизации сохраняется. Динамика распространения инфекции вышла на плато. Большая часть созданного коечного фонда для пациентов с коронавирусом по-прежнему свободна, - говорит Владимиров.

На данные момент "активными" пациентами продолжают быть 1666 местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье стали почти в три раза чаще умирать от COVID-19

За последние 31 день скончались 45 человек, а с 8 апреля - 65 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU