На Ставрополье выявили 3594 случая заражения коронавирусом
Жители Ставрополья заразились COVID-19. За сутки врачи выявили 85 новых случаев. За все время их - 3594. Губернатор Владимир Владимиров опубликовал региональную сводку по коронавирусу.
От инфекции умерли 68 человек. Благополучно окончили лечение 1860 пациентов.
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- Тенденция к её стабилизации сохраняется. Динамика распространения инфекции вышла на плато. Большая часть созданного коечного фонда для пациентов с коронавирусом по-прежнему свободна, - говорит Владимиров.
На данные момент "активными" пациентами продолжают быть 1666 местных жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU