2020-06-13T11:47:00+03:00
Общество

Ставрополье вышло на плато по коронавирусу

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Ситуация с коронавирусом на Ставрополье стабилизируется. Край вышел на плато по COVID-19. Большая часть коечных мест свободна. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров.

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- Динамика распространения инфекции вышла на плато. Большая часть созданного коечного фонда для пациентов с коронавирусом по-прежнему свободна. На сегодня уже более половины всех заболевших в крае выздоровели, - пишет Владимиров в социальных сетях.

По данным на 13 июня, на Ставрополье 3594 случая заражения. Из них выздоровели 1860 человек. Еще 68 скончались. "Активными" пациентами остаются 1666 местных жителей и гостей региона.

- По-прежнему важно делать всё для предотвращения распространения болезни. Пожалуйста, будьте внимательны к своему здоровью, - сказано в сообщении.

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За последние 31 день скончались 45 человек, а с 8 апреля - 65 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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