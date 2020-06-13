В Железноводске девушку на велосипеде отлили в бронзе
На Ставрополье появился памятник "Девушка на велосипеде". Арт-объект установили на прогулочном бульваре набережной. Монумент призывает к активному отдыху, сообщает пресс-служба администрации Железноводска.
Скульптура выполнена из бронзы в натуральную величину.
- Кроме прекрасной велосипедистки в зоне пляжа нашему снежному барсу компанию составит памятник «Купальщице», а в секторе фишинга установим скульптурную композицию «Рыбак и кот рыболов», - говорит мэр Железноводска Евгений Моисеев.
Сейчас администрация занимается очисткой Курортного озера и установкой там свето-музыкального фонтана-струя.
ИСТОЧНИК KP.RU