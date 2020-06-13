2020-06-13T10:11:53+03:00
Общество

В Железноводске девушку на велосипеде отлили в бронзе

Скульптуру сделали в натуральную величину
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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На Ставрополье появился памятник "Девушка на велосипеде". Арт-объект установили на прогулочном бульваре набережной. Монумент призывает к активному отдыху, сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

Скульптура выполнена из бронзы в натуральную величину.

- Кроме прекрасной велосипедистки в зоне пляжа нашему снежному барсу компанию составит памятник «Купальщице», а в секторе фишинга установим скульптурную композицию «Рыбак и кот рыболов», - говорит мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Сейчас администрация занимается очисткой Курортного озера и установкой там свето-музыкального фонтана-струя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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