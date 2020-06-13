На Ставрополье рассказали о последствиях урагана с грозой

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:38:30+03:00

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Спасатели устраняют последствия урагана с грозой и градом на Ставрополье. Вечером 12 июня погода устроила много проблем местным жителям. Последние новости в материале "КП - Северный Кавказ".

Заместитель начальника МЧС России по СК Сергей Москвитин - об устранении последствий непогоды 00:00 00:00

Главным событием ЧП стало опрокидывание 11 машин. На федеральной трассе "Кавказ" девять грузовиков и две фуры сбил шквалистый ветер. Пострадал один человек - его доставили в ЦРБ Андроповского района. На месте работают специалисты, которые поднимают машины. Известно, что с обочин достали десять транспортов.

Фуру поднимают после опрокидывания.

- Всего задействовано от РСЧС 42 человек и 15 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 4 единицы техники.

В Андроповском районе в непогоду без света осталось около десяти тысяч человек. Это больше трех тысяч домов. В один из домов попала молния. Это вызвало короткое замыкание без последующего возгорания. Сообщений о восстановлении электроснабжения пока не поступало.

Горят провода после удара молнии.Автор: www.instagram.com/vinogradovaksyhsa/

Последствия непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU