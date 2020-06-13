2020-06-13T12:38:30+03:00
Происшествия

На Ставрополье рассказали о последствиях урагана с грозой

Десять из 11 машин подняли
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: МЧС России по СКФото: МЧС России по СК
Изменить размер текста:

Спасатели устраняют последствия урагана с грозой и градом на Ставрополье. Вечером 12 июня погода устроила много проблем местным жителям. Последние новости в материале "КП - Северный Кавказ".

Заместитель начальника МЧС России по СК Сергей Москвитин - об устранении последствий непогоды

00:00
00:00

Главным событием ЧП стало опрокидывание 11 машин. На федеральной трассе "Кавказ" девять грузовиков и две фуры сбил шквалистый ветер. Пострадал один человек - его доставили в ЦРБ Андроповского района. На месте работают специалисты, которые поднимают машины. Известно, что с обочин достали десять транспортов.

Фуру поднимают после опрокидывания.

- Всего задействовано от РСЧС 42 человек и 15 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 4 единицы техники.

В Андроповском районе в непогоду без света осталось около десяти тысяч человек. Это больше трех тысяч домов. В один из домов попала молния. Это вызвало короткое замыкание без последующего возгорания. Сообщений о восстановлении электроснабжения пока не поступало.

Горят провода после удара молнии.Автор: www.instagram.com/vinogradovaksyhsa/

Последствия непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС по Ставрополью прокомментировало ураган с грозой в крае
На Ставрополье рассказали о последствиях урагана с грозой
В Железноводске девушку на велосипеде отлили в бронзе
Ставрополье вышло на плато по коронавирусу
На Ставрополье выявили 3594 случая заражения коронавирусом
Ураган опрокинул 11 машин на Ставрополье
Нигерийские футболисты мечтают вернуться в Ессентуки
Ессентуки в день России получили признание в любви от Пьера Ришара
В Ставрополе после изоляции заработали 110 летних кафе
Один пациент с COVID-19 скончался на Ставрополье за сутки
Медики отрепетировали "Марш Врачей" в Железноводске
Жителя Ингушетии подозревают в связях с боевиками
Полтергейст присылает семье похабные смс, бьет и заставляет пить
В Ставрополе новый мэр прокомментировал свою победу
В Дагестане мужчина убил старушку
Новым мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко
Ставрополье достигло плато по коронавирусу
В Ставрополе жильцам залитых квартир возместили ущерб после некачественного ремонта крыши
На Ставрополье полным ходом идут работы на виноградниках
На Ставрополье прошла акция «Испеки пирог и скажи «спасибо»