МЧС по Ставрополью прокомментировало ураган с грозой в крае

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:56:15+03:00

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МЧС России по Ставрополью рассказал, как проходит ликвидация последствий непогоды. С отчетом выступил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Сергей Москвитин.

Заместитель начальника МЧС России по СК Сергей Москвитин - об устранении последствий непогоды 00:00 00:00

Напомним, в пятницу на территории края испортилась погода. Полил дождь с грозой и градом, подул шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Из-за ненастья некоторые поселки остались без света. По оценке спасателей, без электроснабждения сидят около десяти тысяч человек. Две фуры и девять грузовиков на федеральной трассе "Кавказ" опрокинулись.

Раскаты молнии в небе сняли на камеру.Видео: www.instagram.com/inghost.live/

- Всеми службами экстренного реагирования края организована работа по ликвидации последствий происшествий. На данный момент остаются без электроснабжения абоненты села Куршава, где работает порядка 4-х бригад электросетей. Все улицы, проезжие части и территории освобождены от павших деревьев и строительного мусора. Продолжается работа по обходу частных домовладений с целью оценки ущерба и последующей оказании помощи, - говорит Москвитин.

Ситуация на дорогах стабильная. Все машины подняты и доставлены на стоянку.

Фуру поднимают после опрокидывания.

- Всего для ликвидации задействовано порядка 60 человек и более 20 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России 24 человек и 6 единицы техники, - уверяет Москвитин.

ИСТОЧНИК KP.RU