В Дагестане отец-пенсионер заколол своего сына
По факту открыто уголовное дело
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В Дагестане открыли уголовное дело по факту убийства. Подозревают 65-летнего жителя Каякентского района. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.
По данным следствия, в полдень 12 июня подозреваемый несколько раз ударил ножом своего 37-летнего сына. Жертва умерла на месте.
- Фигурант дела подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении ведомства.
Пенсионера взяли под стражу. Идет проверка всех обстоятельств трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU