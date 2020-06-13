В Дагестане отец-пенсионер заколол своего сына

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:02:47+03:00

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В Дагестане открыли уголовное дело по факту убийства. Подозревают 65-летнего жителя Каякентского района. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

По данным следствия, в полдень 12 июня подозреваемый несколько раз ударил ножом своего 37-летнего сына. Жертва умерла на месте.

- Фигурант дела подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сказано в сообщении ведомства.

Пенсионера взяли под стражу. Идет проверка всех обстоятельств трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU