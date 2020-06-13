2020-06-13T15:37:07+03:00
Происшествия

Назван район Ставрополья, больше всех пострадавший в непогоду

Им стал Анроповский район
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места: пресс-служба МЧС России по СКФото с места: пресс-служба МЧС России по СК
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В непогоду на Ставрополье больше других пострадал Андроповский район. Работы по ликвидации последствии там идут до сих пор. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства края.

Горят провода после удара молнии.Автор: www.instagram.com/vinogradovaksyhsa/

В территории сильнее всего досталось поселкам Куршава, Курсавки, Водораздел и Новый Янкуль. По данным МЧС по Ставрополью, без света остались более семи тысяч человек. По словам главы района Нины Бобрышевой, в большую часть домов электричество вернули. Восстановят электроснабжение к концу дня.

Заместитель начальника МЧС России по СК Сергей Москвитин - об устранении последствий непогоды

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Основные работы проводят в Куршаве. Уже возобновили подачу газа в 50 домов. По оценке специалистов, от осадков и ветра пострадали 70 домов и четыре социальных объекта: Дом культуры (30%), школа (25%), фельдшерско-акушерский пункт (15%) и детсад (10%). Ущерб подсчитывается.

- В Куршаве сейчас работает 15 человек из филиала Россетей «Ставропольэнерго». 4 единицы техники, в Курсавке – ГУП Ставропольэлектро». Электроснабжение домовладений в Куршаве и Курсавке до вечера будет восстановлено. Вся необходимая помощь со стороны нашего министерства и сетевых электроподразделений оказывается в полном объеме, - заявил министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шульженко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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