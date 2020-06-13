Трехлетняя девочка скончалась в пожаре в Дагестане
Трагедия случилась из-за утечки газа
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В Дагестане в пожаре погиб ребенок. ЧП произошло в Сиртыч, в частном доме. Об этом сообщают источники в экстренных службах.
- Трагедия произошла в субботу утром, после девяти утра, в селе Сиртыч Табасаранского района. Сгорел полутораэтажный дом. В результате пожара погибла трехлетняя девочка, - говорит источник.
Пожар уже потушили. Дом вспыхнул, по предварительной версии, из-за утечки газа.
ИСТОЧНИК KP.RU