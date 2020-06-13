Врачей со Ставрополья проверят на бессимптомный коронавирус

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:12:54+03:00

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Врачей со Ставрополья готовят к тестам на антитела к COVID-19. С медиков начнут полномасштабное исследование, сообщает главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Ставрополья Любовь Дмитриенко.

Тестировать в первую очередь будут медперсонал, брошенный на борьбу с инфекцией. Так будут выявлять людей, которые переболели коронавирусом без симптомов.

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- В первую очередь это тестирование медработников, которые оказывают медицинскую помощь больным инфекцией в госпиталях. Они подлежат обследованию в соответствии с санитарными правилами один раз в неделю. Как раз у них мы и будем определять антитела, которые свидетельствуют о том, что заболевание перенесено, - сказала Дмитриенко.

Тест-системы уже закупили.

Отметим, что тесты на коронавирус на Ставрополье за месяц увеличили вдвое. Теперь их 3,5 тысяч исследований в сутки. Пока что, несмотря на ослабление режима самоизоляции, уменьшать количество анализов не хотят.

ИСТОЧНИК KP.RU