Подходы к ЗАГС Пятигорска сделают привлекательными для молодых

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:24:50+03:00

Само здание не тронут

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске благоустроят сквер перед ЗАГС. Само здание - культурный памятник - трогать не будут. На территорию обратили внимание во время совещания, которое провел мэр Дмитрий Ворошилов.

На то, что сквер требует руки мастера, указали сами городские власти.

Фото: мэрия Пятигорска

- Разбитые плиты и ступени, обветшалая кирпичная кладка подпорной стены, неухоженные заросли сорняков, расшатанные металлические ограждения - совсем не тот антураж, который хотят видеть счастливые молодожены, - сказано в сообщении.

На совещании чиновники обсудили план, объем и другие детали работы.

Фото: мэрия Пятигорска

Отмечается, что здание ЗАГСа построили еще в XIX веке. Возвел двухэтажный особняк зодчий Самуил Уптон в стиле итальянского Возрождения. Начиная с 1979 года, в здании работает служба ЗАГС.

ИСТОЧНИК KP.RU