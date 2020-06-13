Подходы к ЗАГС Пятигорска сделают привлекательными для молодых
В Пятигорске благоустроят сквер перед ЗАГС. Само здание - культурный памятник - трогать не будут. На территорию обратили внимание во время совещания, которое провел мэр Дмитрий Ворошилов.
На то, что сквер требует руки мастера, указали сами городские власти.
Фото: мэрия Пятигорска
- Разбитые плиты и ступени, обветшалая кирпичная кладка подпорной стены, неухоженные заросли сорняков, расшатанные металлические ограждения - совсем не тот антураж, который хотят видеть счастливые молодожены, - сказано в сообщении.
На совещании чиновники обсудили план, объем и другие детали работы.
Фото: мэрия Пятигорска
Отмечается, что здание ЗАГСа построили еще в XIX веке. Возвел двухэтажный особняк зодчий Самуил Уптон в стиле итальянского Возрождения. Начиная с 1979 года, в здании работает служба ЗАГС.
ИСТОЧНИК KP.RU