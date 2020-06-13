На Ставрополье назвали число тяжелых пациентов с COVID-19
63 жителя Ставрополья переносят коронавирус тяжело. 20 человек подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 325 пациентов оценивают как среднее. Остальные переносят инфекцию легко, передает пресс-служба Минздрава Ставрополья.
- На сегодняшний день на лечении в стационаре с COVID-19 находится 581 человек, с внебольничной пневмонией, в том числе вызванной коронавирусом, – 976 пациентов, - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что коэффициент распространения коронавируса на Ставрополье равен 0,97 единиц.
- За последние сутки проведено 3406 исследований на Covid-19 методом ПЦР-диагностики, за весь период – 127600, - пишут в Минздраве Ставрополья.
Из 2803 коек заняты только 21 процент. Реанимационных (с аппаратами ИВЛ) - 23 процента.
По состоянию на 13 июня на Ставрополье зафиксировали 3594 случая заражения коронавирусом. За сутки краевые врачи нашли еще 85 больных. За все время вылечили 1860 пациентов, 68 - спасти не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU