В Чечне ищут детей, потерявшихся в воде

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:35:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чечне увеличили число спасателей, силовиков и волонтеров, которые ищут потерявшихся детей. Ребята, предположительно, утонули в Тереке. Поисковая группа с 240 выросла до 400 человек, передает пресс-служба МЧС по республике.

- С раннего утра сотрудники ГУ МЧС России по ЧР, управления Росгвардии по ЧР и волонтеры возобновили поиск двух детей 10 и 11 лет, которые предположительно утонули в реке Терек. Задействовано более 400 человек и 10 плавсредств, - сказано в сообщении.

Береговую линию обследуют в радиусе пяти километров. Водолазы спускаются на дно, спасатели колесят вдоль берега. На месте развернули оперативный штаб, который координирует начальство МЧС по Чеченской Республике.

Поиски начали 11 июня в Наурском районе. Дети пропали на окраине станицы Калиновской.

ИСТОЧНИК KP.RU