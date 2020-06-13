2020-06-13T18:35:42+03:00
Происшествия

В Чечне ищут детей, потерявшихся в воде

Поисковую группу увеличили до 400 человек
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чечне увеличили число спасателей, силовиков и волонтеров, которые ищут потерявшихся детей. Ребята, предположительно, утонули в Тереке. Поисковая группа с 240 выросла до 400 человек, передает пресс-служба МЧС по республике.

- С раннего утра сотрудники ГУ МЧС России по ЧР, управления Росгвардии по ЧР и волонтеры возобновили поиск двух детей 10 и 11 лет, которые предположительно утонули в реке Терек. Задействовано более 400 человек и 10 плавсредств, - сказано в сообщении.

Береговую линию обследуют в радиусе пяти километров. Водолазы спускаются на дно, спасатели колесят вдоль берега. На месте развернули оперативный штаб, который координирует начальство МЧС по Чеченской Республике.

Поиски начали 11 июня в Наурском районе. Дети пропали на окраине станицы Калиновской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чечне ищут детей, потерявшихся в воде
На Ставрополье назвали число тяжелых пациентов с COVID-19
Подходы к ЗАГС Пятигорска сделают привлекательными для молодых
Врачей со Ставрополья проверят на бессимптомный коронавирус
Трехлетняя девочка скончалась в пожаре в Дагестане
Назван район Ставрополья, больше всех пострадавший в непогоду
В Дагестане отец-пенсионер заколол своего сына
МЧС по Ставрополью прокомментировало ураган с грозой в крае
На Ставрополье рассказали о последствиях урагана с грозой
В Железноводске девушку на велосипеде отлили в бронзе
Ставрополье вышло на плато по коронавирусу
На Ставрополье выявили 3594 случая заражения коронавирусом
Ураган опрокинул 11 машин на Ставрополье
Нигерийские футболисты мечтают вернуться в Ессентуки
Ессентуки в день России получили признание в любви от Пьера Ришара
В Ставрополе после изоляции заработали 110 летних кафе
Один пациент с COVID-19 скончался на Ставрополье за сутки
Медики отрепетировали "Марш Врачей" в Железноводске
Жителя Ингушетии подозревают в связях с боевиками
Полтергейст присылает семье похабные смс, бьет и заставляет пить
В Ставрополе новый мэр прокомментировал свою победу
В Дагестане мужчина убил старушку
Новым мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко
Ставрополье достигло плато по коронавирусу
В Ставрополе жильцам залитых квартир возместили ущерб после некачественного ремонта крыши
На Ставрополье полным ходом идут работы на виноградниках
На Ставрополье прошла акция «Испеки пирог и скажи «спасибо»