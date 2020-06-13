Магазины Ставрополя завышали цены на молоко, хлеб и масло

13 Июнь 2020 2020-06-13T19:51:18+03:00

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В Ставрополе продолжают проверки магазинов. Участники рейдов изучают, как продавцы соблюдают законы о ценообразовании на продукты. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В рейдах участвуют сотрудники мэрии, прокуратуры Ставрополя и депутаты городской Думы.

Последний мониторинг цен показал нарушения. Продавцы завышали стоимость молока на 22%, масла - на 24%, сметаны - на 29%. В одном из магазинов хлеб продавали на 33% дороже. Рекомендуемая наценка - десять процентов.

- Руководителям проверенных объектов даны соответствующие рекомендации и уведомления, - сказано в сообщении.

Рейды проходят каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU