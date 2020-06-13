Магазины Ставрополя завышали цены на молоко, хлеб и масло
В Ставрополе продолжают проверки магазинов. Участники рейдов изучают, как продавцы соблюдают законы о ценообразовании на продукты. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
В рейдах участвуют сотрудники мэрии, прокуратуры Ставрополя и депутаты городской Думы.
Последний мониторинг цен показал нарушения. Продавцы завышали стоимость молока на 22%, масла - на 24%, сметаны - на 29%. В одном из магазинов хлеб продавали на 33% дороже. Рекомендуемая наценка - десять процентов.
- Руководителям проверенных объектов даны соответствующие рекомендации и уведомления, - сказано в сообщении.
Рейды проходят каждый день.
ИСТОЧНИК KP.RU