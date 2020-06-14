2020-06-14T08:23:43+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека

За сутки скончался еще один пациент
Ася АСРЯН@asya1693
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Количество заболевших в регионе достигло 3677 человекКоличество заболевших в регионе достигло 3677 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека. Еще один пациент скончался за прошедший день. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Он также добавил, что за прошедшие сутки в регионе выздоровел 31 пациент. Этих людей выписали домой. А за весь период болезнь смогли победить уже 1891 человек.

Количество заболевших в регионе достигло 3677 человек. А всего умерших 69 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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