На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека
За сутки скончался еще один пациент
Количество заболевших в регионе достигло 3677 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека. Еще один пациент скончался за прошедший день. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Он также добавил, что за прошедшие сутки в регионе выздоровел 31 пациент. Этих людей выписали домой. А за весь период болезнь смогли победить уже 1891 человек.
Количество заболевших в регионе достигло 3677 человек. А всего умерших 69 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
ИСТОЧНИК KP.RU