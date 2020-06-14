14 Июнь 2020 2020-06-14T08:23:43+03:00

За сутки скончался еще один пациент

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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека. Еще один пациент скончался за прошедший день. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Он также добавил, что за прошедшие сутки в регионе выздоровел 31 пациент. Этих людей выписали домой. А за весь период болезнь смогли победить уже 1891 человек.

Количество заболевших в регионе достигло 3677 человек. А всего умерших 69 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU