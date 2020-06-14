2020-06-14T09:11:25+03:00
Общество

На Ставрополье отменили действия пропусков

С 11 июня работать начали непродовольственные магазины, площадью не больше 400 квадратных метров, открылись летние веранды кафе
Ася АСРЯН@asya1693
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Переход регионов к последующими этапам должно занимать не меньше двух недельПереход регионов к последующими этапам должно занимать не меньше двух недельФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На этой неделе отменили пропуски для передвижения по территории Ставрополья. Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что динамика заболевания вышла на плато.

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Поэтому было принято решение о входе нашего региона в первый этап снятия ограничений из-за пандемии.

Так, с 11 июня работать начали непродовольственные магазины, площадью не больше 400 квадратных метров, открылись летние веранды кафе и ресторанов, уличные площадки для занятия спортом, курортные парки. Сняли запрет на посещение кладбищ.

Однако, есть и ограничения, который продолжают действовать. Так, остается приостановленной работа парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров. Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки.

Переход регионов к последующими этапам должно занимать не меньше двух недель.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека. Еще один пациент скончался за прошедший день. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Он также добавил, что за прошедшие сутки в регионе выздоровел 31 пациент. Этих людей выписали домой. А за весь период болезнь смогли победить уже 1891 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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