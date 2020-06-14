В Ставрополе завысили цены на молоко, масло и хлеб
В Ставрополе каждый день отслеживают цены на продукты. В этой работе участвуют представители администрации, прокуратуры города, депутаты городской думы.
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А недавно специалисты после мониторинга цен заметили, что в некоторых магазинах социально значимые продукты продавались с наценкой, превышающей рекомендуемый размер 10% от отпускной стоимости.
Например, наценка на молоко доходила до 22%, на масло — до 24%, сметаны — до 29%. А в одной из точек формовой хлеб продавался на треть дороже, чем требуется.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае уборка зерновых планируется в середине июня. Уже завершена подготовка парка техники. Всего будет задействовано около 4,5 тысячи комбайнов и 12 тысяч единиц автотранспорта, что является достаточным для проведения уборочной кампании.
ИСТОЧНИК KP.RU