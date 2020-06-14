2020-06-14T10:38:28+03:00
Общество

В Ставрополе купальный сезон этим летом останется закрытым

В краевом центре есть несколько десятков различных небольших водоемов, но они не предназначены для купания
Ася АСРЯН@asya1693
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Сейчас специалисты проводят масштабную реконструкцию его территорииСейчас специалисты проводят масштабную реконструкцию его территорииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе купальный сезон в 2020 году открываться не будет. Напомним, что Комсомольский пруд был основным местом массового отдыха на воде.

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Молодежь любит этот пруд за тренажерную площадку, зону для игры в пляжный волейбол и полосу препятствий для занятий воркаутом. Все активности — бесплатно. Для малышей там есть детские городки.

Сейчас специалисты проводят масштабную реконструкцию его территории. Об этом информирует пресс-служба администрации Ставрополя.

В краевом центре есть несколько десятков различных небольших водоемов, но они не предназначены для купания.

Однако, к сожалению, несмотря на запреты, бывают случаи купания в запрещенных местах. Так что каждый день на водных объектах будут дежурить казаки, спасатели и народные дружины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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