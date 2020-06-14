В Ставрополе купальный сезон этим летом останется закрытым
В Ставрополе купальный сезон в 2020 году открываться не будет. Напомним, что Комсомольский пруд был основным местом массового отдыха на воде.
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Молодежь любит этот пруд за тренажерную площадку, зону для игры в пляжный волейбол и полосу препятствий для занятий воркаутом. Все активности — бесплатно. Для малышей там есть детские городки.
Сейчас специалисты проводят масштабную реконструкцию его территории. Об этом информирует пресс-служба администрации Ставрополя.
В краевом центре есть несколько десятков различных небольших водоемов, но они не предназначены для купания.
Однако, к сожалению, несмотря на запреты, бывают случаи купания в запрещенных местах. Так что каждый день на водных объектах будут дежурить казаки, спасатели и народные дружины.
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ИСТОЧНИК KP.RU