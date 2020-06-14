В Ставрополе купальный сезон этим летом останется закрытым

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:38:28+03:00

В краевом центре есть несколько десятков различных небольших водоемов, но они не предназначены для купания

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе купальный сезон в 2020 году открываться не будет. Напомним, что Комсомольский пруд был основным местом массового отдыха на воде.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19 00:00 00:00

Молодежь любит этот пруд за тренажерную площадку, зону для игры в пляжный волейбол и полосу препятствий для занятий воркаутом. Все активности — бесплатно. Для малышей там есть детские городки.

Сейчас специалисты проводят масштабную реконструкцию его территории. Об этом информирует пресс-служба администрации Ставрополя.

В краевом центре есть несколько десятков различных небольших водоемов, но они не предназначены для купания.

Однако, к сожалению, несмотря на запреты, бывают случаи купания в запрещенных местах. Так что каждый день на водных объектах будут дежурить казаки, спасатели и народные дружины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье отменили действия пропусков

С 11 июня работать начали непродовольственные магазины, площадью не больше 400 квадратных метров, открылись летние веранды кафе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU