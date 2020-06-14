2020-06-14T11:15:02+03:00
Общество

На Ставрополье находится одна из крупных утиных ферм

Продукция реализуется по всей территории России
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба управления по информполитике СКФото: пресс-служба управления по информполитике СК
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В Предгорном районе Ставрополья еще в 2014 запустили первое в крае промышленное производство мяса уток породы Стар-53, Белая пекинская и Французская селекция.

В рамках проекта построены корпуса для выращивания и откорма уток, а также цех по убою и переработке, что обеспечивает замкнутый цикл производства от поступления молодняка до выпуска готовой продукции.

Сейчас в хозяйстве содержится 60 тысяч голов уток Французской селекции. Только за первый квартал года было произведено 324 тонны мяса. Продукция реализуется по всей территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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