Уникальные следы динозавра в Кисловодске сохранили работники Ставрополькрайводоканала

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:45:26+03:00

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На протяжении 20 лет сотрудники Кисловодского подразделения ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» смогли сохранить единственные в России следы игуанодона из рода динозавров.

Следы динозавров: в Кисловодске обнаружили отпечатки лап древних рептилий 00:00 00:00

Застывшая история древнего мира хранится в Кисловодске в санитарно-защитной зоне под специальным навесом.

Доступ посторонним в специальную охраняемую зону запрещен. Принятые меры помогли сберечь ценный с научной точки зрения артефакт для будущих потомков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что след динозавра, оставленный более 120 миллионов лет назад в ранний меловый период, обнаружили на обломке скалы еще в 1988 году. Он составляет около 40 см в длину и примерно 6 см в глубину. Впоследствии сотрудники кисловодского подразделения «Ставрополькрайводоканала» практически из руин восстановили Лермонтовский источник и взяли шефство над расположенными неподалеку окаменевшими следами динозавра.

Всего на обломке скалы найдены три следа древних рептилий. Это единственные следы именно этого вида растительноядного динозавра, найденные в России.

Сейчас решается вопрос о перемещении хрупкого артефакта на территорию Национального парка «Кисловодский», где он станет доступен для туристов:

- Тема сохранения этих следов остается актуальной, как и сам палеонтологический объект. И хочется чтобы следы динозавров на обломке кисловодской скалы стали достоянием жителей и гостей Ставрополья, - считает завинформационно-аналитическим отделом администрации Кисловодска Елена Полтавская.

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ИСТОЧНИК KP.RU