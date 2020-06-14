2020-06-14T12:11:29+03:00
Общество

На Ставрополье 15 июня ожидается сильный дождь, гроза, град

Жителей региона просят быть осторожны при нахождении на улице
Ася АСРЯН@asya1693
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Жителям регионе советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьяхЖителям регионе советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьяхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 15 июня в регионе ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с.

Ставропольцев просят быть осторожны при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Жителям регионе советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Владельцам частных домов просят принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе устраняют последствия стихии. Напомним, ураган на Ставрополье обрывал провода, срывал крыши и опрокидывал фуры на трассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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