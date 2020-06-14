14 Июнь 2020 2020-06-14T12:24:45+03:00

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В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек. Погибшего мальчика спасатели обнаружили в 11,5 километрах от места происшествия в селе Левобережное.

Сотрудники МЧС извлекли его из воды и передали родственникам. Сейчас продолжаются поиски второго ребенка.

Напомним, трагедия произошла днем 11 июня на окраине станицы Калиновская.

В этот день пропали двое детей. По предварительным данным, они могли утонуть в реке Терек.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, работу которого координирует руководство Главного управления МЧС России по Чечне.

ИСТОЧНИК KP.RU