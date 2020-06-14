В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек
В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек. Погибшего мальчика спасатели обнаружили в 11,5 километрах от места происшествия в селе Левобережное.
Сотрудники МЧС извлекли его из воды и передали родственникам. Сейчас продолжаются поиски второго ребенка.
Напомним, трагедия произошла днем 11 июня на окраине станицы Калиновская.
В этот день пропали двое детей. По предварительным данным, они могли утонуть в реке Терек.
На месте происшествия развернут оперативный штаб, работу которого координирует руководство Главного управления МЧС России по Чечне.
ИСТОЧНИК KP.RU