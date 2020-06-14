2020-06-14T12:24:45+03:00
Происшествия

В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек

Ведутся поиски второго мальчика
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек. Погибшего мальчика спасатели обнаружили в 11,5 километрах от места происшествия в селе Левобережное.

Сотрудники МЧС извлекли его из воды и передали родственникам. Сейчас продолжаются поиски второго ребенка.

Напомним, трагедия произошла днем 11 июня на окраине станицы Калиновская.

В этот день пропали двое детей. По предварительным данным, они могли утонуть в реке Терек.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, работу которого координирует руководство Главного управления МЧС России по Чечне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чечне нашли тело одного из двух детей, пропавших у реки Терек
На Ставрополье 15 июня ожидается сильный дождь, гроза, град
Уникальные следы динозавра в Кисловодске сохранили работники Ставрополькрайводоканала
На Ставрополье находится одна из крупных утиных ферм
В Ставрополе купальный сезон этим летом останется закрытым
На Ставрополье устраняют последствия стихии
В Ставрополе завысили цены на молоко, масло и хлеб
На Ставрополье отменили действия пропусков
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека
Магазины Ставрополя завышали цены на молоко, хлеб и масло
В Чечне ищут детей, потерявшихся в воде
На Ставрополье назвали число тяжелых пациентов с COVID-19
Подходы к ЗАГС Пятигорска сделают привлекательными для молодых
Врачей со Ставрополья проверят на бессимптомный коронавирус
Трехлетняя девочка скончалась в пожаре в Дагестане
Назван район Ставрополья, больше всех пострадавший в непогоду
В Дагестане отец-пенсионер заколол своего сына