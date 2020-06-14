В Ставрополе предотвратили самоубийство на Сенгилеевском озере

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:51:01+03:00

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Инцидент произошел возле Сенгилеевского озера в Ставрополе. Там вечером во время патрулирования прапорщики полиции заметили машину. У водителя была серьёзная рана на левой руке.

Росгвардейцы оперативно оказали молодому ставропольцу доврачебную помощь.

Правоохранители остановили кровь и вызвали бригаду медиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU