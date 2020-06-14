На Ставрополье более 30 пациентов излечились от коронавируса за сутки
На Ставрополье более 30 пациентов излечились от коронавируса за сутки. Так, число выздоровевших от Covid-19 выросло до 1891.
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Как заявил утром, 14 июня губернатор Владимир Владимиров, эпидситуация по Ставрополью в целом стабилизируется.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки коронавирусом заболели 83 человека. За всё время инфекция обнаружена у 3677 жителей региона. Скончалось 69 пациентов с подтверждённым диагнозом, в том числе 1 — за прошедшие сутки сутки.
Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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