Губернатор Ставрополья сдал кровь в День донора
Глава региона призвал своих коллег сдать кровь, если у них отсутствуют медицинские противопоказания
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья
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14 июня – День донора. Дата, которая напоминает о том, что в силах каждого помочь спасению человеческой жизни.
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В ее канун на Ставрополье начата Неделя донорства. Сегодня своей кровью поделился и губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор призвал своих коллег сдать кровь, если у них отсутствуют медицинские противопоказания.
ИСТОЧНИК KP.RU