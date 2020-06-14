Губернатор Ставрополья сдал кровь в День донора

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:33:40+03:00

Глава региона призвал своих коллег сдать кровь, если у них отсутствуют медицинские противопоказания

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14 июня – День донора. Дата, которая напоминает о том, что в силах каждого помочь спасению человеческой жизни.

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В ее канун на Ставрополье начата Неделя донорства. Сегодня своей кровью поделился и губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор призвал своих коллег сдать кровь, если у них отсутствуют медицинские противопоказания.

ИСТОЧНИК KP.RU