2020-06-14T14:02:45+03:00
Общество

В Ставрополе расцветут канны к параду Победы

Яркие клумбы станут одним из элементов торжественного убранства города
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе завершается посадка летников на городских клумбах. Цветники города украсят около 600 тысяч цветов.

Напомним, в центре Ставрополя 24 июня состоится парад Победы. Яркие клумбы станут одним из элементов торжественного убранства города.

Как сообщили в пресс-службе Ставрополя, особую роль дизайнеры отвели каннам.

Эти красные цветы способны придать любой клумбе по-настоящему торжественный вид. Кстати, про парад Победы. Вход на торжество строго по пригласительным билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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