В Ставрополе расцветут канны к параду Победы
Яркие клумбы станут одним из элементов торжественного убранства города
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе завершается посадка летников на городских клумбах. Цветники города украсят около 600 тысяч цветов.
Напомним, в центре Ставрополя 24 июня состоится парад Победы. Яркие клумбы станут одним из элементов торжественного убранства города.
Как сообщили в пресс-службе Ставрополя, особую роль дизайнеры отвели каннам.
Эти красные цветы способны придать любой клумбе по-настоящему торжественный вид. Кстати, про парад Победы. Вход на торжество строго по пригласительным билетам.
ИСТОЧНИК KP.RU