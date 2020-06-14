В Ставрополе расцветут канны к параду Победы

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:02:45+03:00

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В Ставрополе завершается посадка летников на городских клумбах. Цветники города украсят около 600 тысяч цветов.

Напомним, в центре Ставрополя 24 июня состоится парад Победы. Яркие клумбы станут одним из элементов торжественного убранства города.

Как сообщили в пресс-службе Ставрополя, особую роль дизайнеры отвели каннам.

Эти красные цветы способны придать любой клумбе по-настоящему торжественный вид. Кстати, про парад Победы. Вход на торжество строго по пригласительным билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU