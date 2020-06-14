Минздрав Ставрополья уточнил, сколько в крае тяжелых больных коронавирусом

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:44:25+03:00

За сутки коронавирусом заболели 83 человека. Всего с начала эпидемии диагноз установлен у 3677 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Ставрополья сегодня, 14 июня уточнило, сколько в крае пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19 00:00 00:00

На данный момент в регионе таких людей – 56. Это ставропольцы с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также известно, что 327 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего в стационаре - 585 местных жителей с Covid-19.

Внебольничная пневмония, вызванная в том числе, Covid-19, выявлена у 986 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки коронавирусом заболели 83 человека. Всего с начала эпидемии диагноз установлен у 3677 человек. Скончались 69 ставропольцев.

Еще один человек умер за прошедший день. Из хороших новостей: за минувший день в регионе выздоровел 31 пациент подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Их выписали домой. А за весь период болезнь смогли победить 1891 жить региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье отменили действия пропусков

С 11 июня работать начали непродовольственные магазины, площадью не больше 400 квадратных метров, открылись летние веранды кафе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU