Минздрав Ставрополья уточнил, сколько в крае тяжелых больных коронавирусом
Министерство здравоохранения Ставрополья сегодня, 14 июня уточнило, сколько в крае пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.
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На данный момент в регионе таких людей – 56. Это ставропольцы с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Также известно, что 327 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего в стационаре - 585 местных жителей с Covid-19.
Внебольничная пневмония, вызванная в том числе, Covid-19, выявлена у 986 человек.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки коронавирусом заболели 83 человека. Всего с начала эпидемии диагноз установлен у 3677 человек. Скончались 69 ставропольцев.
Еще один человек умер за прошедший день. Из хороших новостей: за минувший день в регионе выздоровел 31 пациент подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Их выписали домой. А за весь период болезнь смогли победить 1891 жить региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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