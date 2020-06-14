2020-06-14T15:32:55+03:00
Общество

В Ставрополе сквер около драмтеатра назовут именем Андрея Джатдоева

12627 ставропольцев поддержали эту идею
Ася АСРЯН@asya1693
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И это место действительно было очень близко Андрею Хасановичу. Именно при экс-мэре впервые за долгое время там обновили фонтан и прогулочные дорожкиИ это место действительно было очень близко Андрею Хасановичу. Именно при экс-мэре впервые за долгое время там обновили фонтан и прогулочные дорожкиФото: Архив "КП"
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В Ставрополе завершилось голосование за памятное место в честь Андрея Хасановича Джатдоева. Все варианты территорий опубликовали на сайте городской администрации.

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Местным жителям предложили увековечить имя недавно умершего мэра несколько скверов в разных районах Ставрополя или новую улицу. Больше всего голосов набрал сквер возле театра драмы имени М.Ю. Лермонтова.

12627 ставропольцев поддержали эту идею. И это место действительно было очень близко Андрею Хасановичу. Именно при экс-мэре впервые за долгое время там обновили фонтан и прогулочные дорожки.

Напомним, Андрей Джатдоев скончался 30 апреля. Печальную новость первым сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Градоначальнику было 57 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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