2020-06-14T16:20:00+03:00
Общество

На Ставрополье единственный в России бювет-книга «заговорил» голосами известных журналистов

Эта питьевая галерея — стала достойным украшением Каскадной лестницы
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации ЖелезноводскаФото: пресс-служба администрации Железноводска
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В Железноводске в бювете-книге теперь можно услышать стихотворения Михаила Лермонтова в исполнении российских журналистов. Эта питьевая галерея — стала достойным украшением Каскадной лестницы.

Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, бювет-книга не имеет аналогов в России. Это – единственная питьевая галерея, которую можно не только почитать, но теперь и послушать.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе завершилось голосование за памятное место в честь Андрея Хасановича Джатдоева.

Все варианты территорий опубликовали на сайте городской администрации. Местным жителям предложили увековечить имя недавно умершего мэра несколько скверов в разных районах Ставрополя или новую улицу.

Больше всего голосов набрал сквер возле театра драмы имени М.Ю. Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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