На Ставрополье единственный в России бювет-книга «заговорил» голосами известных журналистов
В Железноводске в бювете-книге теперь можно услышать стихотворения Михаила Лермонтова в исполнении российских журналистов. Эта питьевая галерея — стала достойным украшением Каскадной лестницы.
Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, бювет-книга не имеет аналогов в России. Это – единственная питьевая галерея, которую можно не только почитать, но теперь и послушать.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе завершилось голосование за памятное место в честь Андрея Хасановича Джатдоева.
Все варианты территорий опубликовали на сайте городской администрации. Местным жителям предложили увековечить имя недавно умершего мэра несколько скверов в разных районах Ставрополя или новую улицу.
Больше всего голосов набрал сквер возле театра драмы имени М.Ю. Лермонтова.
ИСТОЧНИК KP.RU