В Пятигорске участники форума «Машук-2020» сами выберут свой статус

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:03:28+03:00

Желающие поучаствовать в молодежном форуме должны до 20 июля оставить свою заявку в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

Изменить размер текста: A A

В Пятигорске участники «Машука-2020» сами выберут для себя образовательный портфель. Так, всего запланировано четыре уровня для «машуковцев».

Первый уровень называется «Новичок», второй уровень – «Любитель», третий уровень создан для «Проектных профессионалов».

Наконец, самый «статусный» уровень — «Карьерный профессионал». Участники с таким статусом смогут решать практические кейсы от работодателей, изучать инструменты построения успешной карьеры и побывают на ярмарке вакансий молодёжного форума.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук» в этом году переходит в онлайн-режим. Его площадки откроются с 10 по 26 августа. Форум планирует собрать более трёх тысяч участников.

Публичные защиты проектов также пройдут в сети. Желающие поучаствовать в молодежном форуме должны до 20 июля оставить свою заявку в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске молодёжный форум «Машук» проведут в режиме онлайн

Публичные защиты проектов также пройдут в сети (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU