2020-06-14T18:03:28+03:00
Общество

В Пятигорске участники форума «Машук-2020» сами выберут свой статус

Желающие поучаствовать в молодежном форуме должны до 20 июля оставить свою заявку в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».
Ася АСРЯН@asya1693
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В Пятигорске участники «Машука-2020» сами выберут для себя образовательный портфель. Так, всего запланировано четыре уровня для «машуковцев».

Первый уровень называется «Новичок», второй уровень – «Любитель», третий уровень создан для «Проектных профессионалов».

Наконец, самый «статусный» уровень — «Карьерный профессионал». Участники с таким статусом смогут решать практические кейсы от работодателей, изучать инструменты построения успешной карьеры и побывают на ярмарке вакансий молодёжного форума.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук» в этом году переходит в онлайн-режим. Его площадки откроются с 10 по 26 августа. Форум планирует собрать более трёх тысяч участников.

Публичные защиты проектов также пройдут в сети. Желающие поучаствовать в молодежном форуме должны до 20 июля оставить свою заявку в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

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Публичные защиты проектов также пройдут в сети (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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