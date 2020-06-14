Путин объяснил силу России на примере помощи Дагестану во время пандемии

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:01:53+03:00

Глава государства привел в пример сложную ситуацию, в которой оказался Дагестан во время пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, республика с 15 июня переходит на первый этап снятия ограничений

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Президент РФ Владимир Путин во время интервью на телеканале «Россия» напомнил, в чем сила многонациональной России.

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Глава государства привел в пример сложную ситуацию, в которой оказался Дагестан во время пандемии:

- Вся страна встала им на помощь. И армия поехала, и МЧС, врачи со всей страны, из Москвы туда поехали. Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это, — заявил Путин.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Дагестан с 15 июня переходит на первый этап снятия ограничений. Так, теперь жители республики могут выходить на прогулки в парки и скверы.

Правда, масочный режим не отменяется. Несмотря на переход на первый этап снятия ограничений, дагестанцам рекомендуется не посещать мест массового скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU