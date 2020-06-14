2020-06-14T18:16:35+03:00
Общество

На Ставрополье вспомнили жертв теракта 25-летней давности

О том, как произошел один из самых страшных терактов в истории Росссии, читайте в эксклюзивном материале корреспондента «КП-Северный Кавказ»
Ася АСРЯН@asya1693
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Буденновская больница в наши дниБуденновская больница в наши дниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Буденновске сегодня, 14 июня прошли траурные мероприятия в память о жертвах террористического акта в 1995 году.

Город в плену: шесть дней необъявленной войны/Серия 1

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Тогда более 160 боевиков вошли в город, взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице. А также убили и ранили несколько сотен человек.

- Память об этом и через четверть века отзывается болью в сердце. И она всегда будет с нами, - заявил Владимир Владимиров, возлагая цветы к мемориалу.

О том, как произошел один из самых страшных терактов в истории России, читайте в эксклюзивном материале корреспондента «КП-Северный Кавказ».

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25 лет назад произошел один из самых страшных терактов в истории России (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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