На Ставрополье вспомнили жертв теракта 25-летней давности

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:16:35+03:00

О том, как произошел один из самых страшных терактов в истории Росссии, читайте в эксклюзивном материале корреспондента «КП-Северный Кавказ»

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В Буденновске сегодня, 14 июня прошли траурные мероприятия в память о жертвах террористического акта в 1995 году.

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Тогда более 160 боевиков вошли в город, взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице. А также убили и ранили несколько сотен человек.

- Память об этом и через четверть века отзывается болью в сердце. И она всегда будет с нами, - заявил Владимир Владимиров, возлагая цветы к мемориалу.

О том, как произошел один из самых страшных терактов в истории России, читайте в эксклюзивном материале корреспондента «КП-Северный Кавказ».

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ИСТОЧНИК KP.RU