2020-06-15T08:24:29+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 82 человека

За минувший день умер еще один пациент
Ася АСРЯН@asya1693
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За последние сутки скончался еще один человекЗа последние сутки скончался еще один человекФото: Александр АБРАМОВ
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Динамика распространения заболевания на Ставрополье не растет. Охват населения тестированием постепенно расширяется. Об этом сообщил сегодня, 15 июня губернатор Владимир Владимиров.

В регионе за прошедшие сутки коронавирусом заболели 82 человека. Еще один скончался. Глава Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека. Всего в регионе от инфекции умерли 70 пациентов.

Число заболевших коронавирусом в крае достигло 3759.

ИСТОЧНИК KP.RU

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