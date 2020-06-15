На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 82 человека

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:24:29+03:00

За последние сутки скончался еще один человек Фото: Александр АБРАМОВ

За минувший день умер еще один пациент

Изменить размер текста: A A

Динамика распространения заболевания на Ставрополье не растет. Охват населения тестированием постепенно расширяется. Об этом сообщил сегодня, 15 июня губернатор Владимир Владимиров.

В регионе за прошедшие сутки коронавирусом заболели 82 человека. Еще один скончался. Глава Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека. Всего в регионе от инфекции умерли 70 пациентов.

Число заболевших коронавирусом в крае достигло 3759.

ИСТОЧНИК KP.RU