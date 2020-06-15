На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 82 человека
За минувший день умер еще один пациент
За последние сутки скончался еще один человекФото: Александр АБРАМОВ
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Динамика распространения заболевания на Ставрополье не растет. Охват населения тестированием постепенно расширяется. Об этом сообщил сегодня, 15 июня губернатор Владимир Владимиров.
В регионе за прошедшие сутки коронавирусом заболели 82 человека. Еще один скончался. Глава Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этого человека. Всего в регионе от инфекции умерли 70 пациентов.
Число заболевших коронавирусом в крае достигло 3759.
ИСТОЧНИК KP.RU
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