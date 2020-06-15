2020-06-15T09:39:59+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина ответит за применение насилия к полицейскому

Против подозреваемого возбудили уголовное дело
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошел в мае в Кисловодске. Там инспекторы ГИБДД во время патрулирования пытались остановить машину для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Автолюбитель попытался скрыться, сначала наехал на полицейского, а потом открытой водительской дверью ударил его в голову.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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