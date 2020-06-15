2020-06-15T10:42:02+03:00
Общество

Новым минтруда и соцзащиты населения Ставрополья может стать Елена Мамонтова

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ивана Ульянченко, который возглавлял Минтруда края с 2013 года, избрали на пост главы краевого центра
Ася АСРЯН@asya1693
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Новым министром труда и социальной защиты населения Ставрополья может стать Елена Мамонтова.

Сейчас она работает начальником управления по работе с обращениями граждан аппарата правительства края. Ранее ставропольчанка была заместителем председателя регионального отделения Пенсионного фонда.

Позже стала заместителем министра труда и социальной защиты Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ивана Ульянченко, который возглавлял Минтруда края с 2013 года, избрали на пост главы краевого центра.

«Комсомолка» знакомит жителей Ставрополья с биографией нового градоначальника.

Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Родился в Изобильном. Окончил Ставропольский политехнический институт («Инженер по режущим станкам и инструментам»), и юридический институт МВД РФ («юрист»). Кандидат педагогических наук.

С 1991 по 1996 год являлся первым секретарем краевого комитета Союза молодежи, после чего перешел на пост начальника управления труда и соцзащиты населения администрации Ставрополя. Через год его перевели на должность замглавы администрации Ленинского района.

В 2001 году возглавил управление труда, соцзащиты и работы с населением администрации Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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