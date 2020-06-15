В Ставрополе до конца июня перекроют участок улицы Лермонтова

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:49:10+03:00

Горожанам предлагают объехать закрытые участки по нескольким улицам, в том числе Розы Люксембург и Маяковского

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Из-за технических работ в Ставрополе перекрыли проезд на участке улицы Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканал».

Так, до 30 июня 2020 года будут проводить работы по капремонту канализационного колодца. На это время закроют проезд по улице Лермонтова от Маяковского до Добролюбова.

Горожанам предлагают объехать закрытые участки по нескольким улицам, в том числе Розы Люксембург и Маяковского.

На месте работ поставили соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU