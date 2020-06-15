На Ставрополье 16 июня ожидается ливень, гроза, град

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:02:25+03:00

Водителям по возможности просят воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении Фото: Архив КП

МЧС региона просит ставропольцев будьте осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач

Изменить размер текста: A A

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 16 июня в регионе прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 23 м/с.

МЧС региона просит ставропольцев будьте осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Помните, если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства.

Водителям по возможности просят воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

ИСТОЧНИК KP.RU