2020-06-15T11:31:23+03:00
Общество

Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса

Выявляются, в том числе и те ставропольцы, которые переносят новую коронавирусную инфекцию без клинических проявлений
Ася АСРЯН@asya1693
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Обследование на COVID-19 не только продолжится, но и будет расширятьсяОбследование на COVID-19 не только продолжится, но и будет расширятьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса. По данным ведомства, это связано с увеличением объема исследований на наличие инфекции.

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По оперативным данным, в день медицинские организации края проводят в среднем 3-3,5 тыс. тестов. Выявляются, в том числе и те ставропольцы, которые переносят новую коронавирусную инфекцию без клинических проявлений и ничего не знают о ее проникновении в организм.

Обследование на COVID-19 не только продолжится, но и будет расширяться.

Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа на наличие антител, который выявляет, сталкивался ли человек с инфекцией, в том числе если перенес ее бессимптомно.

Первыми протестируют медработников, непосредственно оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что динамика распространения заболевания на Ставрополье не растет. Охват населения тестированием постепенно расширяется. Об этом сообщил сегодня, 15 июня губернатор Владимир Владимиров.

В регионе за прошедшие сутки коронавирусом заболели 82 человека. Еще один скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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