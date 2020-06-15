Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса
Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса. По данным ведомства, это связано с увеличением объема исследований на наличие инфекции.
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По оперативным данным, в день медицинские организации края проводят в среднем 3-3,5 тыс. тестов. Выявляются, в том числе и те ставропольцы, которые переносят новую коронавирусную инфекцию без клинических проявлений и ничего не знают о ее проникновении в организм.
Обследование на COVID-19 не только продолжится, но и будет расширяться.
Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа на наличие антител, который выявляет, сталкивался ли человек с инфекцией, в том числе если перенес ее бессимптомно.
Первыми протестируют медработников, непосредственно оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что динамика распространения заболевания на Ставрополье не растет. Охват населения тестированием постепенно расширяется. Об этом сообщил сегодня, 15 июня губернатор Владимир Владимиров.
В регионе за прошедшие сутки коронавирусом заболели 82 человека. Еще один скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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