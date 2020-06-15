На Ставрополье более 7 тысяч человек наказали за непристегнутые ремни безопасности
На Ставрополье провели операцию «Ремень безопасности. Детское удерживающее устройство».
В итоге правоохранители зафиксировали более семи тысяч нарушений ПДД в части не использования водителями и пассажирами ремней безопасности.
А также сотрудники госавтоинспекции выявили 830 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, без специальных детских удерживающих устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.
По данным ведомства, с 15 по 19 июня на территории края пройдет рейд «Заметный пешеход».
Его цель - недопущение аварийности с участием детей-пешеходов, а также популяризация применения среди пешеходов световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU