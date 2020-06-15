2020-06-15T11:53:11+03:00
Общество

На Ставрополье более 7 тысяч человек наказали за непристегнутые ремни безопасности

Кстати, с 15 по 19 июня в крае пройдет рейд «Заметный пешеход»
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба ГИБДД по СтавропольюФото: пресс-служба ГИБДД по Ставрополью
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На Ставрополье провели операцию «Ремень безопасности. Детское удерживающее устройство».

В итоге правоохранители зафиксировали более семи тысяч нарушений ПДД в части не использования водителями и пассажирами ремней безопасности.

А также сотрудники госавтоинспекции выявили 830 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, без специальных детских удерживающих устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

По данным ведомства, с 15 по 19 июня на территории края пройдет рейд «Заметный пешеход».

Его цель - недопущение аварийности с участием детей-пешеходов, а также популяризация применения среди пешеходов световозвращающих элементов в условиях недостаточной видимости и темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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