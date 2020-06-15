В Вавилоне мальчик утонул на глазах взрослого и ровесников

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:16:15+03:00

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В Вавилоне ребенок трагически утонул в водоеме. Рядом находился отец и его друзья. Дети не послушались указаний взрослого. Об этой ситуации рассказывает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

10 июня 15-летний подросток в компании трех друзей и отца одного из них пошли на водоем в хуторе Вавилон. Мужчина отдыхал на берегу, пока дети плавали. Ребята решили зайти подальше. В этот момент один из детей почувствовал спазм в мышцах - у него началась судорога в ноге.

Мальчик пытался спастись самостоятельно, но из-за боли не мог этого сделать. Друзья пытались вытянуть утопающего. На берегу ему оказывали первую помощь - поздно. Ребенок захлебнулся и скончался на месте.

- Ипатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Уже осмотрено место ЧП, допрошены очевидцы.

Впоследствии будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU