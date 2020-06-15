В Пятигорске собственникам многоэтажки вернули 50 тыс. рублей переплаты за коммуналку

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:27:08+03:00

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, входит в состав платы за содержание жилого помещения в МКД Фото: Александр ГЛУЗ

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В Пятигорске жилец многоэтажки на улице Кочубея усомнился в порядке расчета размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества.

Мужчина обратился в госжилинспекцию с просьбой провести проверку в отношении управляющей компании «ЭК-Рост». Выяснилось, что собственник квартиры прав. В платежных документах были нарушения.

Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, входит в состав платы за содержание жилого помещения в МКД.

По умолчанию он определяется исходя из норматива потребления соответствующего ресурса на СОИ даже при наличии общедомового прибора учета. Однако расчет может производиться и по показаниям прибора учета, если собственники приняли такое решение на общем собрании.

В данном случае решение было принято общим собранием собственников помещений в МКД в январе 2019 года. Несмотря на это, управляющая компания продолжала в нарушение ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ осуществлять расчет с применением объемов, не соответствующих показаниям общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

По результатам проверки УК «ЭК-Рост» было выдано предписание устранить выявленное нарушение и сделать собственникам перерасчет.

– По всему многоквартирному дому сумма возвращенных средств составила 49 737 рублей. Жильцы дома уже получили скорректированные в сторону уменьшения платежные документы, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.

ИСТОЧНИК KP.RU