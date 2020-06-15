В Пятигорске собственникам многоэтажки вернули 50 тыс. рублей переплаты за коммуналку
В Пятигорске жилец многоэтажки на улице Кочубея усомнился в порядке расчета размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества.
Мужчина обратился в госжилинспекцию с просьбой провести проверку в отношении управляющей компании «ЭК-Рост». Выяснилось, что собственник квартиры прав. В платежных документах были нарушения.
Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, входит в состав платы за содержание жилого помещения в МКД.
По умолчанию он определяется исходя из норматива потребления соответствующего ресурса на СОИ даже при наличии общедомового прибора учета. Однако расчет может производиться и по показаниям прибора учета, если собственники приняли такое решение на общем собрании.
В данном случае решение было принято общим собранием собственников помещений в МКД в январе 2019 года. Несмотря на это, управляющая компания продолжала в нарушение ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ осуществлять расчет с применением объемов, не соответствующих показаниям общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов.
По результатам проверки УК «ЭК-Рост» было выдано предписание устранить выявленное нарушение и сделать собственникам перерасчет.
– По всему многоквартирному дому сумма возвращенных средств составила 49 737 рублей. Жильцы дома уже получили скорректированные в сторону уменьшения платежные документы, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.
ИСТОЧНИК KP.RU