15 Июнь 2020 2020-06-15T13:37:31+03:00

Несмотря на некоторую позитивную динамику, ситуация все еще остается неблагоприятной

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В Пятигорске 24 июня не будет парада Победы.Такое решение приняли из-за распространения коронавирусной инфекции на курорте. Несмотря на некоторую позитивную динамику, ситуация все еще остается неблагоприятной.

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Отменить массовое мероприятие порекомендовали в территориальном отделе Роспотребнадзора. Предложение поддержал и председатель пятигорского городского Совета ветеранов Николай Лега.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как пройдет парад Победы. По словам губернатора, торжественное мероприятие в крае должно пройти безопасно. Так, все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.

Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU