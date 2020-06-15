"Накатываются слезы": Рамзан Кадыров похоронил своего хорошего друга

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:24:54+03:00

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Рамзан Кадыров подтвердил смерть своего соратника и друга - Абушайха Висмурадова. Мужчина скончался вечером 11 июня, обстоятельства происшествия не разглашаются. Из-за смерти 52-летнего чиновника отменили онлайн-концерт ко Дню России в Чеченской Республике, сообщают СМИ. Глава республики признался, что от ситуации у него накатываются слезы.

- То ли жаркий зной опалил свежий воздух летнего Ахмат-Юрта, то ли тяжело сдавливают грудь настойчиво накатывающиеся слёзы. Не знаю. Но мне кажется, и то, и другое от того, что ты больше не дышишь вместе с нами, Абушайх, - пишет Кадыров во Вконтакте.

Отмечается, что Висмуродов - бывший начальник полиции Грозного и родной брат вице-спикера парламента Чеченской Республики.

Кем был Абушайх Висмурадов.Видео: vk.com/ramzan

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ИСТОЧНИК KP.RU