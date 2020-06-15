2020-06-15T13:24:54+03:00
Общество

"Накатываются слезы": Рамзан Кадыров похоронил своего хорошего друга

Причины его смерти не известны
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы ЧечниФото: пресс-служба главы Чечни
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров подтвердил смерть своего соратника и друга - Абушайха Висмурадова. Мужчина скончался вечером 11 июня, обстоятельства происшествия не разглашаются. Из-за смерти 52-летнего чиновника отменили онлайн-концерт ко Дню России в Чеченской Республике, сообщают СМИ. Глава республики признался, что от ситуации у него накатываются слезы.

- То ли жаркий зной опалил свежий воздух летнего Ахмат-Юрта, то ли тяжело сдавливают грудь настойчиво накатывающиеся слёзы. Не знаю. Но мне кажется, и то, и другое от того, что ты больше не дышишь вместе с нами, Абушайх, - пишет Кадыров во Вконтакте.

Отмечается, что Висмуродов - бывший начальник полиции Грозного и родной брат вице-спикера парламента Чеченской Республики.

Кем был Абушайх Висмурадов.Видео: vk.com/ramzan

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Теперь они любят искусство": Кадыров показал своих сыновей, участвовавших в боях MMA в детском возрасте

Такие поединки запрещают правила смешанных единоборств [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минздрава: "Ситуация с коронавирус в Дагестане стабилизировалась"
В Пятигорске пожилой пациент выпал из окна военного госпиталя
Жители Ставрополя приняли продукты местных предпринимателей
На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 70
На Ставрополье жителям посоветовали не тестироваться на коронавирус
"Накатываются слезы": Рамзан Кадыров похоронил своего хорошего друга
В Пятигорске 24 июня не будет парада Победы
В Пятигорске собственникам многоэтажки вернули 50 тыс. рублей переплаты за коммуналку
В Вавилоне мальчик утонул на глазах взрослого и ровесников
На Ставрополье более 7 тысяч человек наказали за непристегнутые ремни безопасности
Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса
На Ставрополье 16 июня ожидается ливень, гроза, град
В Ставрополе до конца июня перекроют участок улицы Лермонтова
Новым минтруда и соцзащиты населения Ставрополья может стать Елена Мамонтова
На Ставрополье мужчина ответит за применение насилия к полицейскому
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 82 человека
На Ставрополье вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Путин объяснил силу России на примере помощи Дагестану во время пандемии
В Пятигорске участники форума «Машук-2020» сами выберут свой статус
На Ставрополье единственный в России бювет-книга «заговорил» голосами известных журналистов
В Ставрополе сквер около драмтеатра назовут именем Андрея Джатдоева
Минздрав Ставрополья уточнил, сколько в крае тяжелых больных коронавирусом