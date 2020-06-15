2020-06-15T14:19:59+03:00
Общество

На Ставрополье жителям посоветовали не тестироваться на коронавирус

Медики считают, что лучшая защита от COVID-19 – соблюдение всех мер безопасности, и прежде всего, масочного режима
Ася АСРЯН@asya1693
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Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа на наличие антител, который выявляет, сталкивался ли человек с инфекцией, в том числе если перенес ее бессимптомно.Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа на наличие антител, который выявляет, сталкивался ли человек с инфекцией, в том числе если перенес ее бессимптомно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье обследование на COVID-19 не только продолжится, но и будет расширяться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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По данным ведомства, закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа на наличие антител, который выявляет, сталкивался ли человек с инфекцией, в том числе если перенес ее бессимптомно.

Так, первыми протестируют медработников, непосредственно оказывающих помощь больным коронавирусом. Однако обычным ставропольцам проходить какие-либо тесты на COVID-19 бесконтрольно не стоит.

Перечень лиц, которые подлежат обязательному тестированию, определен рядом нормативных документов и является исчерпывающим.

Среди них, кроме медиков, люди 65+, имеющие клинические проявления ОРВИ, а также прибывшие из-за рубежа и других регионов страны с признаками инфекции.

Здоровым людям проходить этот анализ нецелесообразно и не нужно, так как он не конечен, и имеет значение только для определения тактики лечения.

Медики считают, что лучшая защита от COVID-19 – соблюдение всех мер безопасности, и прежде всего, масочного режима.

Кстати, накануне министерство здравоохранения Ставрополья уточнило, сколько в крае пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. На данный момент в регионе таких людей – 56. Это ставропольцы с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также известно, что 327 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего в стационаре - 585 местных жителей с Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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