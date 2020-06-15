На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 70

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:16:34+03:00

За прошедший день выздоровели и выписаны из больниц 54 пациента

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На Ставрополье зафиксировано 3759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, за прошедший день скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

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Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этого человека. Всего в регионе от коронавируса скончались 70 местных жителей. Из хороших новостей: за прошедший день выздоровели и выписаны из больниц 54 пациента.

Общее количество поборовших болезнь – 1945.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU