На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 70
На Ставрополье зафиксировано 3759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, за прошедший день скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.
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Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этого человека. Всего в регионе от коронавируса скончались 70 местных жителей. Из хороших новостей: за прошедший день выздоровели и выписаны из больниц 54 пациента.
Общее количество поборовших болезнь – 1945.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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