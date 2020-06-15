2020-06-15T14:16:34+03:00
Общество

На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 70

За прошедший день выздоровели и выписаны из больниц 54 пациента
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Общее количество поборовших болезнь – 1945Общее количество поборовших болезнь – 1945Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

На Ставрополье зафиксировано 3759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, за прошедший день скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

Курорты эры коронавируса: как Кавминводы встречают отдыхающих сезона-2020

00:00
00:00

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этого человека. Всего в регионе от коронавируса скончались 70 местных жителей. Из хороших новостей: за прошедший день выздоровели и выписаны из больниц 54 пациента.

Общее количество поборовших болезнь – 1945.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса

Выявляются, в том числе и те ставропольцы, которые переносят новую коронавирусную инфекцию без клинических проявлений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минздрава: "Ситуация с коронавирус в Дагестане стабилизировалась"
В Пятигорске пожилой пациент выпал из окна военного госпиталя
Жители Ставрополя приняли продукты местных предпринимателей
На Ставрополье число жертв коронавируса достигло 70
На Ставрополье жителям посоветовали не тестироваться на коронавирус
"Накатываются слезы": Рамзан Кадыров похоронил своего хорошего друга
В Пятигорске 24 июня не будет парада Победы
В Пятигорске собственникам многоэтажки вернули 50 тыс. рублей переплаты за коммуналку
В Вавилоне мальчик утонул на глазах взрослого и ровесников
На Ставрополье более 7 тысяч человек наказали за непристегнутые ремни безопасности
Минздрав Ставрополья объяснил, почему в крае высокая выявляемость коронавируса
На Ставрополье 16 июня ожидается ливень, гроза, град
В Ставрополе до конца июня перекроют участок улицы Лермонтова
Новым минтруда и соцзащиты населения Ставрополья может стать Елена Мамонтова
На Ставрополье мужчина ответит за применение насилия к полицейскому
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 82 человека
На Ставрополье вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Путин объяснил силу России на примере помощи Дагестану во время пандемии
В Пятигорске участники форума «Машук-2020» сами выберут свой статус
На Ставрополье единственный в России бювет-книга «заговорил» голосами известных журналистов
В Ставрополе сквер около драмтеатра назовут именем Андрея Джатдоева
Минздрав Ставрополья уточнил, сколько в крае тяжелых больных коронавирусом