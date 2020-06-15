Жители Ставрополя приняли продукты местных предпринимателей
В Ставрополе помогли нуждающимся. В рамках благотворительной акции продукты получили около 2,5 тысяч человек. Идею предложили предприниматели, передает пресс-служба администрации города.
Акцию запустили еще два месяца назад. Больше 390 бизнесменов бесплатно выделили продукты, которые им не жалко отдать. Среди предпринимателей владельцы известных брендов, маленьких магазинов и торговых точек.
- С момента старта было собрано 2,5 тонны круп и макаронных изделий, 115 литров растительного масла, 200 штук мясных и рыбных консервов, 0,9 тонн сахара, 0,5 тонн соли, - говорят в мэрии.
Продукты распределили по 75 магазинам - там любой желающий мог взять то, что нужно, из корзины на входе. Помощь приняли около 2,5 тысяч человек.
- Сейчас действует немало других мер поддержки социально-незащищенных граждан, семей оказавшихся в сложной экономической ситуации, к тому же большинство горожан приступили к работе.
Акцию завершили.
ИСТОЧНИК KP.RU