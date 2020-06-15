Жители Ставрополя приняли продукты местных предпринимателей

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:28:53+03:00

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В Ставрополе помогли нуждающимся. В рамках благотворительной акции продукты получили около 2,5 тысяч человек. Идею предложили предприниматели, передает пресс-служба администрации города.

Акцию запустили еще два месяца назад. Больше 390 бизнесменов бесплатно выделили продукты, которые им не жалко отдать. Среди предпринимателей владельцы известных брендов, маленьких магазинов и торговых точек.

- С момента старта было собрано 2,5 тонны круп и макаронных изделий, 115 литров растительного масла, 200 штук мясных и рыбных консервов, 0,9 тонн сахара, 0,5 тонн соли, - говорят в мэрии.

Продукты распределили по 75 магазинам - там любой желающий мог взять то, что нужно, из корзины на входе. Помощь приняли около 2,5 тысяч человек.

- Сейчас действует немало других мер поддержки социально-незащищенных граждан, семей оказавшихся в сложной экономической ситуации, к тому же большинство горожан приступили к работе.

Акцию завершили.

ИСТОЧНИК KP.RU