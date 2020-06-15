2020-06-15T16:25:46+03:00
Происшествия

В Пятигорске пожилой пациент выпал из окна военного госпиталя

Пенсионер скончался за два дня до выписки
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: Инстаграм главы Пятигорска Дмитрия ВорошиловаФото: Инстаграм главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова
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Несчастный случай произошел в военном госпитале Пятигорска. На его территории обнаружили тело одного из пациентов.

По предварительным данным, мужчина 86 лет выпал из окна 4-го этажа своей палаты. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ведутся оперативно-следственные действия. Об этом сегодня, 15 июня сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Градоначальник встретился с главным врачом госпиталя. Он же и рассказал, что пожилой пациент поступил в медучреждение 13 июня с пневмонией.

Врачи оценивали его состояние, как стабильное. Погибший пенсионер жаловался на слабость и боль в суставах.

86-летнего ставропольца готовили к выписке. По словам Дмитрия Ворошилова, через два дня он должен был быть дома в кругу семьи.

После встречи с главврачом глава Пятигорска переговорил с внуком погибшего и выразил глубочайшие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. По словам градоначальника, семье погибшего окажут помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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