Глава Минздрава: "Ситуация с COVID-19 в Дагестане стабилизировалась"
В Дагестане улучшилась ситуация с COVID-19. За три недели работы с федеральными специалистами обстановка в регионе стабилизировалась. Количество тестов увеличилось в шесть раз, констатировал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
- Мы видим, что именно такое взаимодействие федеральных, региональных властей, в том числе ведомств, которые могут оказать помощь для стабилизации ситуации, позволяет нам действительно за короткий промежуток времени улучшить исходы и стабилизировать ее [ситуацию], - заявил чиновник во время совещания координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Режим самоизоляции в Дагестане действует с 31 марта. Сегодня, 15 июня, начали первый этап снятие режима. За время борьбы с болезнью республике выделили 1,8 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU