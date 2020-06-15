Глава Минздрава: "Ситуация с COVID-19 в Дагестане стабилизировалась"

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:54:02+03:00

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В Дагестане улучшилась ситуация с COVID-19. За три недели работы с федеральными специалистами обстановка в регионе стабилизировалась. Количество тестов увеличилось в шесть раз, констатировал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Мы видим, что именно такое взаимодействие федеральных, региональных властей, в том числе ведомств, которые могут оказать помощь для стабилизации ситуации, позволяет нам действительно за короткий промежуток времени улучшить исходы и стабилизировать ее [ситуацию], - заявил чиновник во время совещания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Режим самоизоляции в Дагестане действует с 31 марта. Сегодня, 15 июня, начали первый этап снятие режима. За время борьбы с болезнью республике выделили 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU