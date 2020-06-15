Мэр Магаса ушел в отставку без объяснений причины

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:58:15+03:00

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Мэр Магаса Руслан Арсамаков уволился спустя семь месяцев работы. Чиновник попрощался с бывшими коллегами на пленарном совещании. Причину ухода он не объяснил.

- 15 июня глава города Магас Арсамаков Руслан Мустафаевич на планерном совещании официально объявил о своей отставке. Поблагодарил весь коллектив за совместную работу и пожелал всем сотрудникам столичной администрации дальнейшей плодотворной работы, а жителям города Магас - здоровья и добра! В ответ коллектив пожелал удачи и дальнейших успехов, - написали в администрации города.

Администрация закрыла комментарии к посту об увольнении.

Об отставке мэра Магаса стало известно еще в пятницу. По сообщениям источников в мэрии, Арсамаков принял решение уйти после совещания с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

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ИСТОЧНИК KP.RU