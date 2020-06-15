На Ставрополье «кислотный маньяк» испортил лицо прохожему

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:07:35+03:00

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» Фото: Архив КП

Злоумышленнику не понравилось, что ему сделали замечание

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Инцидент произошел в Ипатовском горокруге. Там в местный отдел полиции обратились сотрудники скорой помощи. По словам медиков, они привезли в больницу мужчину с обожженным кислотой лицом.

Позже правоохранители поговорили с пострадавшим и выяснили подробности происшествия.

Все произошло возле дома пациента. Там он сделал замечание пьяному мужчине, который вел себя неадекватно.

В ответ агрессивный местный жить вначале облил автомобиль пострадавшего электролитом, а затем плеснул ему в лицо. Мужчина получил ожоги средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью. Правоохранителям удалось найти злоумышленника. Им оказался ранее судимый 56-летний местный житель.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про студента-неудачника, который оказался знаменитым будённовским «кислотным маньяком». Напомним, что он сел на велосипед с банкой кислоты в руках и отправился «мстить» окружающим.

От криков, чужой боли и осознания, что он по-настоящему испоганил другому человеку жизнь, парень, по собственному признанию, получал глубокое удовлетворение.

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ИСТОЧНИК KP.RU